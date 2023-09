Jos Verstappen schrijft East Belgian Rally op zijn naam

Niet alleen Max Verstappen was afgelopen weekend succesvol, ook zijn vader Jos Verstappen mocht juichen. Terwijl zijn zoon in Japan bezig was met een sterk raceweekend, was vader Jos bezig met een sterke rally in België. De voormalig Formule 1-coureur schreef daar de East Belgian Rally op zijn naam.

Jos Verstappen neemt regelmatig deel aan rally's in België. De Nederlander kende dit weekend een goede wedstrijd. Samen met zijn navigator Renaud Jamoul was Verstappen snel in zijn Skoda Fabia RS Rally2. Ze moesten tot het uiterste gaan in een duel met de ervaren rallyrijder Cédric Cherain. De laatste proef werd gewonnen door Cherain, maar Verstappen had in het klassement nog een voorsprong van een halve seconde.

De East Belgian Rally werd daarom gewonnen door Verstappen en zijn copiloot Jamoul. Na afloop reageerde hij in een persbericht over Verstappen.com: "Het is mijn eerste overwinning in het Belgische rallykampioenschap, daar ben ik echt heel erg blij mee. We hebben de hele dag alles moeten geven en we hebben echt goed gereden. Het was spannend tot het laatste moment. Ik ben heel blij. Ik had niet gedacht dat ik dit seizoen al zou kunnen strijden tegen een ervaren topper zoals Cherain, zeker omdat ik de proeven niet zo goed ken. Dankzij de perfecte notes van Renaud, heb ik veel progressie gemaakt."