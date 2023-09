Hamilton schrikt van achterstand op Red Bull

Lewis Hamilton beleefde afgelopen weekend in Japan een teleurstellende Grand Prix. De Brit kwam als vijfde over de streep, maar hij was alles behalve tevreden met zijn resultaat. Hamilton moest na afloop een pijnlijke conclusie trekken, hij stelt namelijk dat zijn team Mercedes hetzelfde probleem heeft als vorig jaar.

De achterstand van Mercedes op het oppermachtige Red Bull Racing is momenteel zeer groot. Max Verstappen liet dat in Japan maar weer eens zien. De Nederlander werd bij de start aangevallen door de McLarens, maar daarna reed hij simpel weg bij de rest van het veld. De Mercedessen van Hamilton en George Russell waren daarna vooral met elkaar in gevecht. De achterstand op Verstappen was zeer groot en dat zorgde voor teleurstelling.

Hamilton had namelijk gehoopt dat zijn team dit seizoen het gat met Red Bull zou dichten. Niets blijkt echter minder waar te zijn, zo legt Hamilton na afloop uit bij Sky Sports: "Eigenlijk is dit qua eigenschappen van de auto echt exact dezelfde situatie. Hij stuitert en glijdt in het rond. Dat is zwaar, dus er is werk aan de winkel. We zitten niet meer in de buurt van de mensen vooraan het veld. We komen niet dichterbij, hier in ieder geval niet. We konden voor één Ferrari finishen, wat geweldig teamwork was. Er is alleen maar één weg en dat is de weg omhoog."