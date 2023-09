Marko ziet verbetering bij Verstappen: "Dat is ongelooflijk"

Max Verstappen kende afgelopen weekend in Japan een zeer sterke Grand Prix. Hij was op het circuit van Suzuka de snelste in vrijwel elke sessie en in de race reed hij eenvoudig weg bij zijn concurrenten. Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van Verstappen, hij stelt dat de Nederlander alleen maar beter is geworden.

Verstappen wilde zich overduidelijk bewijzen na het tegenvallende weekend in Singapore. Op het circuit van Suzuka liet hij zien tot wat hij in staat is. Verstappen verkeerde in topvorm en hij speelde met zijn concurrenten. Alleen bij de start had hij het lastig toen beide McLarens de aanval openden, maar daarna hoefde Verstappen geen echte strijd meer uit te vechten. Hij kwam met een flinke voorsprong als winnaar over de streep en hij schonk zijn team de constructeurstitel.

Bij Red Bull Racing was men zeer tevreden met de resultaten van Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko zag de Nederlander opvallend sterk presteren. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt Marko zijn mening uit: "Hij is qua pure snelheid beter geworden en hij schudt ogenschijnlijk zijn prestaties met het grootste gemak uit zijn mouw. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk ook dat hij de beste is geworden in het bandenmanagement. Hij rijdt scherp en snel, maar hij behoudt daarbij wel de volledige controle. Ik denk dat voor hem misschien alleen Lewis Hamilton daar in dezelfde mate in slaagde."