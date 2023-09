FIA gaat regels niet direct wijzigen na Red Bull-trucje

Het team van Red Bull Racing voerde een bijzondere strategie uit met Sergio Perez in Japan. De Mexicaan was eigenlijk al uitgevallen, maar hij werd toch weer de baan opgestuurd om een tijdstraf uit te voeren. Al snel gingen er geruchten rond over dat de FIA dit zou verbieden, maar dat bleek niet te kloppen.

Sergio Perez was in Japan bezig met een enorm tegenvallende race. De Mexicaanse coureur kreeg zijn eerste tijdstraf voor een fout tijdens de Safety Car-fase en daarna werd hij ook bestraft voor een crash met Kevin Magnussen. Voordat hij zijn tweede tijdstraf uitvoerde, was hij echter al uitgevallen. Red Bull repareerde de auto en daarna vroegen ze aan de FIA of ze Perez de baan op mochten sturen om de straf uit te voeren.

Het zorgde voor een vreemde situatie. Perez reed een rondje, kwam naar binnen om zijn tijdstraf uit te voeren, reed weer de baan op en viel daarna definitief uit. Sky Sports-reporter Ted Kravitz liet na de race weten dat de FIA de maas in de wet zo snel mogelijk wil oplossen. Maar, het lijkt er niet op dat de autosportfederatie dit echt gaat doen. De FIA heeft aan meerdere media laten weten dat ze dit niet gaan doen. De FIA wil hier meer tijd voor nemen alvorens ze een beslissing nemen.