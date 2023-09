Horner klapt voor Verstappen: "We hebben iets speciaals gezien"

Max Verstappen liet in de Japanse kwalificatie maar weer eens zien tot wat hij in staat is. De Nederlander speelde met zijn concurrentie, maakte geen enkele fout en was uiteindelijk met afstand de snelste man. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was trots en sprak van iets speciaals.

Verstappen begon op vrijdag al met overmacht aan het weekend. In de vrije trainingen liet hij zijn concurrentie zien dat niemand hem kan verslaan. In de kwalificatie deed hij rustig aan in Q1, maar ging hij er daarna eventjes goed voor zitten. Niemand kon zijn tijden matchen, zelfs op oudere banden was de Nederlander sneller. Verstappen greep de pole met een dikke halve seconde voorsprong en dat zorgde voor applaus in de Red Bull-box.

Speciaal

Ook teambaas Christian Horner wist niet wat hij zag. De Brit kwam na afloop van de kwalificatie superlatieven te kort om het rondje van Verstappen te omschrijven. In gesprek met Sky Sports deed hij toch zijn best: "Ik denk dat we vandaag iets enorm speciaals hebben gezien. Je moet eens naar bocht vijf kijken in zijn laatste rondje. Die eerste sector van hem was echt bizar, hij was oppermachtig."

Nog sneller

Verstappen leek al na één run de pole in handen te hebben. Hij ging toch nog voor een tweede keer naar buiten en nu ging hij nog sneller. Horner legt uit wat er aan de pitmuur van Red Bull gebeurde: "Verstappens engineer GP was hem aan het opjutten om voor een rondje in de 28 seconden te gaan. Ik zei tegen hem dat ik het leuk zou vinden als alle vier de wielen aan het einde van de ronde nog aan de auto zouden zitten!"