Red Bull laat fans stemmen op Las Vegas-livery

Het team van Red Bull Racing rijdt dit seizoen tijdens elke Grand Prix op Amerikaanse bodem met een aangepaste livery. De Oostenrijkse renstal reed daar in Miami voor het eerst mee. De fans kunnen deze kleurstellingen ontwerpen en daarna stemmen op de mooste livery. De stembussen voor de Grand Prix van Las Vegas zijn nu geopend.

In Las Vegas zal Red Bull voor de derde keer dit seizoen gaan rijden met een speciale kleurstelling. Eerder dit seizoen reden ze in Miami al met een opvallende zijkant en hetzelfde zal later dit seizoen ook gebeuren in Austin. De kanshebbers voor de race in Las Vegas zijn nu met de buitenwereld gedeeld. De fans kunnen via de site van Red Bull stemmen op tien livery's. De livery met de meeste stemmen zal te zien zijn tijdens de race aan het einde van dit jaar.

TIME TO PICK OUR LAS VEGAS LIVERY 馃嚭馃嚫

Out of these 10 fan designed liveries, you can pick the winner!



Sign up to The Paddock here https://t.co/Kz37wam3Lo

Head to 'Activities' and vote for your favourite