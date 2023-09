Wolff trots op risicovolle gok: "Anders was het moeilijk om te winnen"

Het team van Mercedes speelde een hoofdrol in de Grand Prix van Singapore. In de slotfase besloten ze met verse banden vol de aanval te openen op Ferrari. Het leverde een derde plaats voor Lewis Hamilton en een crash voor George Russell op. Teambaas Toto Wolff hinkt op twee gedachten.

Mercedes-coureurs Russell en Hamilton konden vrijwel de hele race meekomen met de koplopers. Ze reden een paar seconden achter raceleider Carlos Sainz, maar ze kwamen er niet langs. Toen de Virtual Safety Car werd geactiveerd, besloot het team beide coureurs naar binnen te halen. Op verse setjes mediums openden ze de aanval. Russell kwam dichtbij, maar hij crashte in de laatste ronde. Hamilton werd daarna derde.

Podium

Mercedes-teambaas Toto Wolff was redelijk tevreden met het resultaat van zijn team in Singapore. De Oostenrijker liet aan Sky Sports wel weten dat hij op twee gedachten hinkt: "Het is super dat Lewis op het podium staat. Hij reed een briljante race en hij had aan het einde van de wedstrijd een geweldige pace. Het is heel jammer voor George, want hij werkte er enorm hard voor. We hadden derde en vierde kunnen worden, dat zijn veel punten. Nu zijn we 22 punten verloren ten opzichte van Ferrari."

Statisch

Wolff legt uit dat Mercedes de strategische gok tijdens de Virtual Safety Car-fase wel moest nemen. Hij is namelijk van mening dat er anders helemaal niets mogelijk was geweest: "Het zou moeilijk zijn geweest om de race te winnen als we statisch waren gebleven. We besloten ervoor te gaan en dat deden we. Uiteindelijk heeft die gok geresulteerd in een podiumplaats voor Lewis, dus dat is geweldig."