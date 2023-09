FIA grijpt in om gevaarlijke situaties in kwalificatie te voorkomen

De kwalificatie van vandaag belooft een groot spektakelstuk te worden. De onderlinge verschillen tussen de topteams zijn klein en dat betekent dat het een secondespel kan gaan worden. Om problemen met verkeer te voorkomen heeft wedstrijdleider Niels Wittich ingegrepen.

Tijdens de vrije trainingen werd maar weer eens duidelijk dat verkeer een groot probleem is in Singapore. Meerdere delen van het circuit zijn nogal krap en dat zorgde voor problemen toen snelle auto's werden gehinderd door andere auto's die bezig waren met outlaps. Wittich heeft daarom een maximale rondetijd ingevoerd. Coureurs moeten een maximale rondetijd van 1:52:00 rijden, anders kunnen ze zomaar tegen een straf aanlopen. Hetzelfde gebeurde ook in Monza.