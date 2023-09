Hamilton juicht: "Hele jaar niet zo goed gevoeld op vrijdag"

Het team van Mercedes beleefde een aardige vrijdag in Singapore. De Duitse renstal had geen problemen en de coureurs kwamen goed voor de dag. Lewis Hamilton noteerde twee keer de vijfde tijd en dat stelde hem tevreden. Hamilton is tevreden, maar hij denkt dat er nog veel meer in zit.

Hamilton en Mercedes beleefden een foutloze vrijdag. Waar tegenstander Red Bull Racing worstelde met de balans, gingen de Mercedessen als het zonnetje. Onder het kunstlicht waren ze achter Ferrari overduidelijk het tweede team van de dag en dat geeft veel vertrouwen voor de aanstaande kwalificatie. Aangezien inhalen op het circuit van Marina Bay niet zo makkelijk is, wil men alle problemen voorkomen.

Lay-out

Lewis Hamilton sloot de dag af met de vijfde tijd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had vooral genoten van de aangepaste lay-out. In een persbericht van Mercedes sprak hij zich uit: "Het was een geweldige dag in Singapore. Ze hebben geweldig werk geleverd met de aanpassingen, ik vind het circuit nu nog leuker. De nieuwe ondergrond is ook heel goed gelukt, ik geniet nu meer dan eerst. Het verwijderen van die vier bochten is heel goed, de lay-out is nu perfect."

Solide

Ook over de eerste twee vrije trainingen was Hamilton te spreken. De Brit heeft een aantal zware vrijdagen achter de rug, maar nu is alles anders: "De eerste vrije training was best solide. We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn, maar het was niet slecht. De tweede vrije training was zeker mijn beste tweede vrije training van het jaar. Het was fijn dat we de vrijdag positief afsluiten. Ik denk dat we een goed beginpunt hebben voor de rest van het weekend. Ik heb mij het hele jaar niet zo goed gevoeld op de vrijdag."