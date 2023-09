Ecclestone hekelt Crashgate-zaak Massa: "Ze willen alleen maar geld"

De juridische stappen van Felipe Massa tegen de Formule 1 en de FIA houden de gemoederen flink bezig. De Braziliaanse coureur is van mening dat hij de rechtmatige wereldkampioen is van 2008 en dat hij deze titel is misgelopen door het Crashgate-schandaal. Volgens Bernie Ecclestone draait het alleen maar om geld.

Massa begon met zijn juridische stappen naar aanleiding van een aantal uitspraken van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. De Brit sprak zich eerder dit jaar uit over het Crashgate-schandaal. Volgens Ecclestone wisten hij en de FIA al in 2008 van de spraakmakende gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Singapore in dat jaar. Ze besloten de zaak in de doofpot te stoppen om een rel te voorkomen. Pas in 2009 kwam de rel naar buiten.

De woorden van Ecclestone zorgden voor veel woede, want iedereen dacht dat ook de Brit en de FIA pas in 2009 van de zaak hoorden. Nu blijkt dat alles toch iets anders in elkaar steekt, is Massa van mening dat de titel van hem is. Hij is bezig met een juridisch proces, maar Ecclestone vindt het allemaal onzin. In gesprek met Blick is hij duidelijk: "De Massa-clan is alleen geïnteresseerd in geld. Als je zo handelt, dan konden Mercedes en Hamilton ook juridische stappen ondernemen vanwege de seizoensfinale van 2021."