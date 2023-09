Russell wil Verstappen bij Mercedes als Hamilton stopt

George Russell en Lewis Hamilton zijn de komende twee jaar weer tot elkaar veroordeeld bij het team van Mercedes. Na 2025 is de vraag of Hamilton door gaat in de koningsklasse. Mocht de zevenvoudig kampioen besluiten om zijn helm aan de wilgen te hangen, dan weet Russell wel wie hij als nieuwe teamgenoot wil.



“Iemand vroeg me eerder ‘als Lewis niet mijn teamgenoot was, wie zou ik dan willen’, en ik zei Max, want toen ik bij Mercedes kwam, was Lewis de beste coureur aller tijden, en is dat nog steeds'', zei Russell tegen RaceFans.



Voor de jonge Brit blijft Hamilton nog steeds de allerbeste van het huidige veld. ''Hij is duidelijk de grootste aller tijden'', vervolgde Russell. ''Ik leer veel van hem, zowel op als naast de baan. Ik denk dat hij nog steeds hongerig is naar meer. Hij heeft honger om te proberen meer races te winnen. Ik heb honger om dat te bereiken en hem te verslaan.''

''Je zou hem omschrijven als de snelste en de beste op de grid en ik heb nu nog steeds de kans om het tegen hem op te nemen, week in, week uit. Dus je wilt jezelf met de besten vergelijken, omdat ik in mezelf geloof en ik aan mezelf en de mensen om me heen wil bewijzen waartoe ik in staat ben. Dat respect win je door te concurreren met de besten in de sport'', concludeerde Russell.