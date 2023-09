Wolff complimenteert Red Bull: "Zo'n record zou goed zijn"

Het team van Red Bull Racing kan dit seizoen alle Grands Prix gaan winnen. De Oostenrijkse renstal staat momenteel nog steeds op een honderd procent score. Red Bull jaagt dan ook verder op de perfecte score en de concurrentie is onder de indruk. Zelfs Toto Wolff stelt dat Red Bull perfectie kan bereiken.

Red Bull Racing is dit seizoen veel sneller dan de concurrentie. De Oostenrijkse renstal heeft het vaak wat lastiger in de kwalificaties, maar is wel ijzersterk op de zondag. Vooral Max Verstappen maakt veel indruk. De Nederlander is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij breekt record na record. Verstappen won dit seizoen slechts tweemaal niet, in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan werd hij immers verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez.

Red Bull maakt veel indruk op de concurrentie. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde eerder dat records alleen leuk zijn voor Wikipedia, maar toch is ook hij onder de indruk. In gesprek met Motorsport.com is hij zelfs complimentieus: "Ik denk dat ze alleen zelf kunnen voorkomen dat ze elke race winnen. Naar mijn mening zou zo'n record goed zijn, dat is simpel weg perfectie. Wij haalden dat niet in 2016 omdat onze coureurs elkaar van de baan reden in Barcelona en omdat we in Maleisië te maken kregen met een kapotte motor."