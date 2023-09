IOC stelt beslissing over mogelijke Olympische status autosport uit

De kans is nog steeds aanwezig dat autosport een Olympische sport wordt. De sport staat immers op een lijst van sporten die in 2028 onderdeel kunnen worden van de Olympische Spelen in Los Angeles. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de beslissing over de aanwijzen van de Olympische status uitgesteld.

Eigenlijk was het de bedoeling dat er aankomende maand tijdens een vergadering in Mumbai knopen zouden worden doorgehakt. De autosport staat momenteel samen met cricket, karate, kickboksen, honkbal/softbal, lacrosse, breakdance, squash en flag football op een lijst van sporten die mogelijk onderdeel worden van de Olympische Spelen in de Amerikaanse stad Los Angeles in 2028.

Karten

De reden van het uitstellen van de beslissing is vrij simpel, het IOC voert namelijk nog gesprekken met het organisatiecomité over het programma van de Spelen. Autosportfederatie FIA doet er in ieder geval alles aan om de sport op de Olympische kalender te krijgen. Mocht autosport echt Olympisch worden, dan is het nog zeer onduidelijk in welke vorm de sport op de kalender verschijnt. De FIA wil in ieder geval het karten op de kalender krijgen, tijdens de Olympische Jeugdspelen van 2018 stond elektrisch karten al op het programma.

Motorsport Games

Een andere mogelijkheid is het format dat de FIA gebruikt bij de FIA Motorsport Games. In 2019 werd dit toernooi voor het eerst georganiseerd. In meerdere klassen wordt er hier gestreden om de medailles, onder meer driften, touringcars, autocross, historisch rallyrijden, Formule 4 en GT3-racen staan hier op de kalender. Of dit een mogelijkheid is tijdens de Olympische Spelen, is nog niet duidelijk.