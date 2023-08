IOC buigt zich over mogelijke Olympische status autosport

De Formule 1 is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste sporten ter wereld. De autosport in zijn algeheel is ook steeds populairder geworden, maar is nog geen onderdeel van de Olympische kalender. Toch bestaat er een kans dat autosport een Olympisch onderdeel wordt, het IOC kijkt hier in oktober naar.

Al veel langer wordt er gesproken over een mogelijke Olympische status van de autosport. Geruime tijd leek het erop dat het een onmogelijke missie was, de autosport is immers een gemotoriseerde sport. Toch werd de FIA in 2012 officieel erkent door het IOC en werkt de autosportbond sinds dat jaar ook volgens de Olympische spirit. Daarnaast verscheen elektrisch karten op de kalender voor de Olympische Jeugdspelen in 2018.

De kans dat de autosport in 2028 onderdeel wordt van de Olympische Spelen, is nu aanwezig. Reuters meldt dat de autosport samen met honkbal/softbal, lacrosse, breakdancen, karate, kickboksen, squash en flag football op een shortlist staan van sporten die door de lokale organisator kunnen worden toegevoegd aan de kalender. Of autosport daadwerkelijk een Olympisch onderdeel wordt in Los Angeles, is nog niet duidelijk. Het IOC zal in oktober een beslissing gaan nemen tijdens een vergadering in het Indiase Mumbai.