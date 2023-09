Rosberg spreekt Wolff tegen: "We denken allemaal aan records"

Over de rel rondom Toto Wolff en zijn uitspraken over het winreeksrecord van Max Verstappen heeft zijn voormalig coureur Nico Rosberg nu ook gereageerd. Volgens Rosberg hebben records veel meer waarde in de Formule 1 dan Wolff meent, en had ook hij een betere reactie van de Mercedes-teambaas verwacht.

Afgelopen weekend behaalde Max Verstappen een nieuw record. De statistiek voor de meeste opeenvolgende Grand Prix-overwinningen voor een F1-coureur op rij, een record dat voor lange tijd in handen was van Sebastian Vettel, werd op het Autodromo Nazionale Monza door de Nederlander verbroken. Een grote gebeurtenis voor de sport, vonden vele kenners in de wereld van de koningsklasse, maar Wolff kon niet bij dat rijtje geschaard worden.

Volgens de Oostenrijkse topman is niemand geïnteresseerd in records, en bestempelde hij het feitje als iets wat toch niemand zou lezen. Maar Nico Rosberg, één van zijn coureurs uit het dominante Mercedes-tijdperk, is het daar niet mee eens: “Iedereen vindt records belangrijk. En we denken veel aan records. En ook Max (Verstappen), die na de het winnen van de race met zijn handen een gebaar van tien maakte.”

"Volgens mij had Toto (Wolff) op dat moment niet zijn beste dag, waarschijnlijk omdat hij niet blij was met de resultaten van zijn eigen team afgelopen weekend. Want met een vijfde en zesde eindplaats (voor Mercedes), waren ze ver achter Ferrari en Red Bull geëindigd. En dat is zeker niet het doel. Toto zat waarschijnlijk daaraan te denken en dat zijn reactie daarom wat minder vriendelijk was. De juiste gang van zaken zou zijn om Red Bull en Max met hun prestaties te feliciteren", concludeert Rosberg.