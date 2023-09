Voormalig ingenieur over Ricciardo: Bij terugkomst naar Red Bull was hij 'leeg'

Volgens Simon Rennie, de voormalig ingenieur van Daniel Ricciardo in zijn Red Bull-jaren, was de Australische coureur niet zichzelf op het moment van terugkomen.

Terwijl Daniel Ricciardo voor nu de komende tijd langs de zijlijn moet staan vanwege een breuk in zijn linkhand, heeft de Australische coureur al flinke stappen gemaakt in vergelijking met hoe hij op het moment van terugkomen naar Red Bull was. Ricciardo werd door Red Bull als de vervanger van de tegenvallende Nyck de Vries aangewezen, waardoor de reservecoureur op dat moment uit het niets weer een fulltime F1-stoeltje kreeg aangeboden.

Gelukkig voor alle partijen leek de voormalig teamgenoot van Max Verstappen weer stukken meer zichzelf, want tijdens een reünie met zijn F1-familie waar hij met zijn voormalig ingenieur Simon Rennie kon bijpraten, bleek er een andere Ricciardo te staan.

"Toen hij voor het eerst (bij Red Bull) terugkwam, was ik best verrast. Ik kende Daniel natuurlijk goed, maar toen hij toentertijd teugkwam was hij leeg, en niet zo vol vertrouwen als dat hij normaal gesproken zou zijn. Het voelde alsof je aan jezelf twijfelde, en dat was ook het geval. Je was bezorgd of je opnieuw weer in je vorm zou kunnen terugkeren, want vroeger wist je met ons succesvol te zijn."

"Daarbij klikte het niet meteen, toen je in de simulator stapte", gaat Rennie verder over het werk van Ricciardo in de simulator van Red Bull. "Na de eerste dag dat we samen aan het werk waren, leek je nog een beetje onzeker. Maar nadat je ondertussen naar huis was geweest en terugkeerde, was de energie al wat meer terug te zien."

"En na een goede dag in de simulator had je je natuurlijke vorm al wat meer terug, en toen begon het beter te worden. Vanaf dat moment was het een soort van lawine. Je bleef maar bouwen, en na een aantal dagen kon je zeggen 'yes, ik ben weer terug.' Het is mooi om hem terug te hebben", meent Rennie.