Vasseur: Met pole en podium op Monza heeft Sainz 'stap voorwaarts' gezet

De Italiaanse Grand Prix werd tot het ongenoegen van vele duizenden Tifosi door Red Bull-coureur Max Verstappen gewonnen, maar met een derde plaats voor Ferrari-coureur Carlos Sainz was teambaas Frederic Vasseur zeer tevreden. Volgens de topman heeft zijn coureur afgelopen weekend een tandje hoger in zijn persoonlijke versnellingsbak geschakeld door al vanaf de eerste vrije training er bovenop te zitten.

Carlos Sainz moest afgelopen weekend keihard werken om een derde podiumplaats te kunnen bemachtigen. De Spanjaard startte de race op het Autodromo Nazionale Monza weliswaar vanaf pole position, maar moest tijdens de race niet alleen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez, maar ook teamgenoot Charles Leclerc achter zich proberen te houden.

Terwijl Sainz zijn positie als leider van de wedstrijd niet ten opzichte van beide Red Bulls kon verdedigen, slaagde hij daar tegenover Leclerc wel in. Sainz liet na afloop van de race weten nog nooit zo hard in zijn F1-carrière hebben moeten vechten, en dat bleek aan de actie op het asfalt te zien.

Tienduizenden Ferrari-fans hoopten uiteraard op een thuisoverwinning voor een van de Scuderia-coureurs, maar uiteindelijk was een derde eindplaats het hoogst haalbare. Binnen het scharlakenrode team uit Maranello was de stemming echter positief, want de renstal (en in het bijzonder Sainz) liet een stevige vechtlust zien. En dat betekende een blije Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari.

"Het is de eerste keer (dit seizoen) dat we met Red Bull konden vechten, maar uiteindelijk was hun pace overduidelijk beter. Maar, we konden voor een goed deel van de race op hetzelfde niveau blijven. Dit was zeker weten het beste weekend tot nu toe", begint Vasseur.

"Ik ben meer dan tevreden met Carlos (Sainz), want naar mijn idee heeft hij een stap naar voren gezet. Niet zozeer alleen tijdens de kwalificatie en de race, maar ook de voorbereidingen van het gehele weekend. Vanaf VT1 zat hij er al bovenop. En dat is een goede les voor ons voor de rest van dit seizoen", laat een tevreden Vasseur optekenen.