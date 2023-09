Sainz reageert op mislukte overvalpoging in Milaan

Carlos Sainz beleefde een zondag vol adrenaline in Italië. Naast een zwaar gevecht op het Autodromo Nazionale Monza waar hij als derde over de finishstreep kwam, bleek Sainz na de race in Milaan van zijn horloge beroofd te zijn. De daders wisten echter niet te ontsnappen, en nadat het incident met een sisser afliep, heeft Sainz via social media op de gebeurtenis gereageerd.

Carlos Sainz kende een zwaarbevochten Grand Prix van Italië afgelopen weekend, maar naast de strijd óp het circuit, kwam er ook nog eentje naast het asfalt bij: diezelfde avond nog was de Ferrari-coureur het doelwit van een overvalpoging. In Milaan werd de Spanjaard door een tweetal van zijn peperdure Richard Mille horloge beroofd. Gelukkig wisten de daders niet ver te komen, en was het klokwerk niet veel later alsnog weer in handen van zijn rechtmatige eigenaar.

Met een gebeurtenisvolle zondag achter de rug, stapt Sainz naar social media om op het incident in Milaan te reageren: "Zoals velen van jullie al weten hebben we gisteren een ongelukkig incident in Milaan beleefd. Het belangrijkste is dat we allemaal ok zijn, en dat dit niet verder is gekomen dan een onplezierig verhaal. Mijn dank gaat uit naar alle mensen die ons gisteren hadden geholpen, naar de politie voor hun snelle interventie en bedankt voor al jullie berichten."