Marko droomt groot: "Als we in Singapore winnen, ben ik optimistisch"

Max Verstappen verbrak gisteren in Monza het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1. Hij won zijn tiende Grand Prix op rij en toonde daarmee wederom de enorme overmacht van Red Bull Racing. Helmut Marko is trots op Verstappen en hij denkt dat Red Bull bij een zege in Singapore, ook in de rest van het seizoen zal domineren.

Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de rest van het veld en ook op Monza werd dan maar weer eens pijnlijk duidelijk. Verstappen vocht in de openingsfase een stevig duel uit met de Ferrari van Carlos Sainz en pas na vijftien rondjes kon hij de Spanjaard inhalen. Daarna reed hij vrij simpel weg en sloeg hij een enorm gat.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop enorm trots op het record van Verstappen. De Oostenrijker is blij met de huidige situatie en hij durft nu zelfs te dromen van een absurd dominant seizoen. In gesprek met De Telegraaf spreekt Marko zich uit: "Een technisch probleem, een crash of iets dergelijks kunnen ons nog dwarsbomen, iets anders niet. Max won nog nooit in Singapore, dus over twee weken zou hij dat heel graag willen doen. Als hij daar ook wint, dan ben ik er optimistisch over dat we de rest van de races ook kunnen winnen."