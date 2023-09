Start uitgesteld na stilvallen Yuki Tsunoda

De start van de Italiaanse Grand Prix is zojuist uitgesteld vanwege een opvallend moment tijdens de opwamronde op het circuit van Monza. De monteurs verschenen dan ook voor de tweede keer vandaag op de grid in Italië, tot ergernis van sommige coureurs.

Tijdens de opwamronde in Monza ging het mis voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. De Japanner kreeg te maken met motorproblemen waardoor hij zijn auto naast de baan moest parkeren. Er werd een extra opwamronde gehouden, maar de AlphaTauri stond nog steeds naast de baan. De monteurs moesten dan ook weer de grid op, de start is namelijk uitgesteld met een aantal minuten. Hoelang precies, is onduidelijk.