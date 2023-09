Verstappen slaat terug naar Hamilton: "Misschien is hij een beetje jaloers"

Max Verstappen kwalificeerde zich in Monza als tweede. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was nipt langzamer dan polesitter Carlos Sainz, maar na afloop ging het daar eigenlijk niet over. Verstappen reageerde op de felle woorden van Lewis Hamilton, de Nederlander grapt dat Hamilton jaloers is.

Lewis Hamilton verlengde eerder deze week zijn contract bij het team van Mercedes. De Brit verscheen daarna in de media en in gesprek met Sky Sports liet hij zich uit over de huidige successen van Verstappen en diens team Red Bull Racing. Hamilton stelde dat het huidige narratief in de media over Verstappen overdreven is en dat hij veel betere teamgenoten heeft gehad in zijn loopbaan dan Verstappen.

Jaloers

De woorden zorgde voor veel verbazing bij de mensen van Red Bull Racing. Ook Verstappen hoorde de woorden van Hamilton en reageerde er na afloop van de kwalificatie op in gesprek met de internationale media: "Misschien is hij een beetje jaloers op mijn huidige succes. Weet je, dat soort uitspraken roept hij uiteindelijk gewoon over zichzelf af. Hij denkt dat hij daarmee iets wint, maar voor mij maakt het helemaal niets uit. Misschien moet hij iets verdedigen ofzo, ik heb geen idee."

Realisme

Verstappen maakt zich dan ook niet zo druk over de harde woorden uit het Mercedes-kamp. Hij weet dan ook niet helemaal waar dit soort uitspraken precies vandaan komen: "Ik denk dat ze het heel moeilijk vinden om met verlies om te gaan. Dat is een beetje het probleem. Als je jarenlang zoveel hebt gewonnen, moet je ook realistisch zijn. Als het er niet in zit, dan zit het er niet in. Je moet wel kunnen waarderen wat andere teams doen. Dat hebben wij in de jaren dat Mercedes presteerde ook altijd gedaan."

