Wolff blij met contractverlenging Hamilton: "Hij kan CEO of teambaas worden"

Eerder deze week werd bekend dat Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes tot en met 2025 heeft verlengd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zal dus tot minimaal zijn veertigste blijven rijden in de Formule 1. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet nog niet wat Hamilton daarna gaat doen, maar hij sluit een bestuursfunctie niet uit.

Maandenlang was de toekomst van Hamilton een onderwerp van gesprek. De Brit gaf aan dat hij gewoon door wilde gaan, maar contractverlenging bleef lang uit. Daarnaast gingen er ook veel geruchten rond over een mogelijke overstap naar het team van Ferrari. Op donderdag kwamen aan alle geruchten en verhalen een einde, Hamilton verlaat de Formule 1 niet en blijft zijn liefde Mercedes trouw.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is vanzelfsprekend zeer te spreken over de contractverlenging van Hamilton. De Oostenrijker laat in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports weten dat hij hoopt dat Hamilton daarna ook bij Mercedes blijft: "Of hij teambaas kan worden? Geen idee. Ik kan wel met zekerheid zeggen dat hij zijn loopbaan bij Mercedes gaat afsluiten. Ik zie hem niet voor een ander team rijden. Hij kan daarna heel veel dingen gaan doen, hij kan teambaas of CEO worden. Ik hoop dat hij voor ons zal blijven werken."

