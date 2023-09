Horner zucht om Hamilton: 'Raar om dat van hem te horen"

Lewis Hamilton verlengde eerder deze week zijn contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen barst van de ambitie en deelde daarna direct een plaagstootje uit in de richting van Max Verstappen. Hamiltons worden zorgen dan weer voor ergernis bij Red Bull-teambaas Christian Horner.

Hamilton stelde in Monza dat hij altijd betere teamgenoten heeft gehad dan Verstappen. Hiermee wees hij naar het veelbesproken verschil tussen Verstappen en zijn Red Bull Racing-teamgenoot in de kwalificatie in Zandvoort. Volgens Hamilton waren zijn teamgenoten van een hoger kaliber dan de coureurs die naast Verstappen hebben gereden. De Brit wees bijvoorbeeld naar zijn voormalig McLaren-teamgenoten Fernando Alonso en Jenson Button.

Zuchten

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft de woorden van Hamilton ook gehoord. Horner kan er alleen maar om zuchten in gesprek met Sky Sports: "Hij heeft diverse teamgenoten gehad en hij was altijd de betere van de twee, maar het gaat er niet om dat je enkel tegen je teamgenoot strijdt, maar ook tegen het hele veld. Max heeft duidelijk laten zien tot wat hij in staat is. Sterker nog, sommige coureurs zouden niet eens aan zijn zijde willen rijden!"

Dominantie

Hamilton zei verder ook dat hij de huidige media-aandacht voor de prestaties van Verstappen niet begrijpt. Hij is van mening dat er nu weer meer over de dominantie wordt gesproken. Horner is het daar vanzelfsprekend niet mee eens: "Het is een beetje raar om dat juist uit zijn mond te horen na zeven jaar van dominantie. Om positief verder te gaan, het is heel erg mooi dat hij heeft bijgetekend. Hij is nog steeds enorm gemotiveerd en hij is klaar voor de uitdaging. Ik denk dat er nog wel wat gevechten tussen hem en Max gaan plaatsvinden in de komende jaren."

Goede score Leclerc

