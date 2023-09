Wat viel op tijdens de kwalificatie in Italië?

Gisteren werden op het circuit van Monza de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Er gebeurde zeer veel in Italië en dat zorgde voor gejuich, ophef, teleurstelling en veel vreugde. De pole position ging naar Carlos Sainz en ook Max Verstappen start vandaag op de eerste startrij. GPToday.net zet een aantal van de opvallendste zaken van de kwalificatie op een rijtje.

De fans van Ferrari zullen aan het einde van dit seizoen niet met veel plezier terugdenken aan de races. De Italiaanse renstal blijft vaak ver achter bij de concurrentie en Red Bull Racing is vaak veel te snel. In de kwalificatie op het thuiscircuit van Monza presteerde Ferrari echter zeer sterk. Carlos Sainz greep de pole position en Charles Leclerc noteerde de derde tijd. Het zorgde voor veel vreugde op de tribunes en Sainz en Leclerc waren opgelucht. Als één van hen vandaag weet te winnen, dan zal er een enorm volksfeest gaan losbarsten. Waarschijnlijk zullen de fans dan wel met veel plezier terugdenken aan dit seizoen.

Na afloop van de kwalificatie liet Lewis Hamilton al weten dat hij zich zorgen maakt over het team van Williams. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vreest dat dit team niet te verslaan is op de rechte stukken. Williams is bezig met een redelijk wisselvallig seizoen, maar in de kwalificaties schitteren ze vaak. Alexander Albon kwalificeerde zich als zesde en aangezien de baan goed past bij de Williams, kan de Thai zomaar gaan verrassen. Zijn teamgenoot Logan Sargeant start slechts als vijftiende, maar met een goede start kan hij Hamiltons nachtmerrie misschien wel laten uitkomen.

Alpine

Het team van Alpine was de grote verliezer van de kwalificatie in Monza. Zowel Pierre Gasly als Esteban Ocon viel af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Het resultaat? Een zeventiende en een achttiende plaats. Ocon ramde tijdens Q1 wel vol door de grindbak, maar het was toch al de tweede kwalificatie op rij waarin hij tegenviel. Het feit dat Gasly niet doorging naar Q2, laat zien dat Alpine echt een probleem heeft. Als ze vandaag niet mee kunnen komen, hebben ze een probleem.

Goede score Leclerc

