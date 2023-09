'Formule 1 vraagt Felipe Massa om niet naar Monza te komen'

Felipe Massa heeft voor flink wat opschudding in de Formule 1 gezorgd. De Braziliaan heeft de eerste juridische stappen gezet vanwege de nieuwe ontwikkelingen in het Crashgate-schandaal. Het was eigenlijk de bedoeling dat Massa dit weekend aanwezig zou in Monza, maar het lijkt erop dat de Formule 1 hem heeft gevraagd om thuis te blijven.

Eerder dit jaar deed voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone een opvallende uitspraak over het Crashgate-schandaal. Volgens Ecclestone wisten hij en de FIA al in 2008 van de actie van het team van Renault in de Grand Prix van Singapore van dat jaar. Ecclestone en de FIA verzwegen het schandaal en pas in 2009 werd de kwestie bekend bij de rest van de wereld. Massa reageerde woedend en overwoog juridische stappen.

Massa stelt namelijk dat hij zonder Crashgate wereldkampioen was geworden in 2008. Zijn juridische team heeft een brief gestuurd naar de FIA en de FOM en ze stellen dat Massa recht heeft op tientallen miljoenen euro's. Volgens de Latijns-Amerikaanse tak van Motorsport.com heeft de Formule 1 aan Massa gevraagd om niet af te reizen naar Monza dit weekend. Massa begrijpt deze vraag overigens goed, van een ban is dan ook geen sprake. De Braziliaan snapt volgens Motorsport.com dat het vreemd is als hij als Formule 1-ambassadeur door de paddock zou lopen. De Formule 1 heeft er wel voor gezorgd dat een spandoek met de tekst 'Felipe Massa wereldkampioen 2008' werd verwijderd.

