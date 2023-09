Domincali wijst naar diffuser als mogelijke oplossing spray-probleem

De Formule 1 kreeg in de afgelopen periode meer dan ooit te maken met regen. Tijdens veel raceweekenden werden er sessies verreden op een kletsnatte baan en meer dan eens moesten deze sessies worden stilgelegd. Door de spray is het zich zeer slecht en men zoekt naar een oplossing. Stefano Domenicali onthult dat er wordt gekeken naar het aanpassen van de diffuser.

De FIA en de Formule 1 zijn hard op zoek naar oplossing voor dit probleem. In de afgelopen maanden werden meerdere sessies stilgelegd omdat er zoveel water op de baan lag waardoor de auto's geen grip hadden en omdat de spray ervoor zorgde dat de coureurs geen hand voor ogen zagen. De FIA experimenteerde eerder dit jaar met speciale spatborden, maar uit die test bleek dat het maar weinig effect had.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft eerlijk toe dat dit een groot probleem is. De Italiaanse CEO is van mening dat de grip niets te maken heeft met de zaak. Hij richt zijn blik volledig op het slechte zicht door de spray. In gesprek met Motorsport.com laat hij weten dat er verder wordt gekeken dat de spatborden: 'We evalueren nu de spatborden, die kunnen het spray-fenomeen beperken. We kijken ook naar de optie om de diffuser aan te passen. Het is een belangrijk probleem. We moeten de kans beperken dat een race wordt stilgelegd."