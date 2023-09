Verstappen blij met contractverlenging Hamilton: "Goed voor de sport"

Gisteren werd bekend dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes heeft verlengd. De Britse zevenvoudig staat nu tot en met 2025 onder contract bij de Duitse renstal. Veel coureurs reageerden positief op het nieuws, ook Max Verstappen feliciteert zijn voormalig titelrivaal.

Na maanden vol met speculatie over de toekomst van Hamilton, heeft Mercedes nu eindelijk duidelijkheid gegeven. Gistermiddag werd bekend dat Hamilton en George Russell allebei hun contract hebben verlengd tot en met 2025. Hamilton beschikte over een aflopend contract en er was veel onduidelijkheid over zijn toekomst. Hij werd in verband gebracht met het team van Ferrari, maar hij blijft het team van Mercedes trouw.

Veel coureurs reageerden positief op de contractverlenging van Hamilton. De Brit heeft veel voor de sport betekend en is nog steeds razend populair. Hamilton vocht in 2021 een intens titelduel uit met Max Verstappen. Alhoewel de duels fel waren, reageert Verstappen in Monza wel zeer positief op het nieuws: "Dit is goed nieuws voor de sport. Uiteindelijk is het ook goed voor hemzelf en ook voor Mercedes, want ze vormen al zo enorm lang een team. Dat ze die samenwerking gaan voortzetten, is natuurlijk heel erg mooi voor hen en voor de sport."