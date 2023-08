Wat doet het weer in Monza?

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Italiaanse Grand Prix op het iconische circuit van Monza. Het is een populaire race bij de fans en de coureurs. Voor het eerst in maanden lijkt het erop dat de teams en coureurs geen rekening hoeven te houden met de weerradar.

In de afgelopen maanden had het Formule 1-circus bijna elk raceweekend last van (heftige) regen. Vorige week in Zandvoort werd de race zelfs eventjes stilgelegd vanwege de regenval. Dit weekend in Monza lijkt dit niet te gaan gebeuren. Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden. Het wordt ongeveer 25 graden Celsius en er bestaat een piepkleine kans op een bui. Ook de wind lijkt geen rol te gaan spelen.

Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Ook op deze dag is het bewolkt, maar ligt de temperatuur rond de 27 graden. Er is wederom weinig wind en aangezien het ook warm zal in de avond, zal het asfalt niet veel gaan afkoelen. Op zondag wordt de Grand Prix verreden en ook dan verwacht men geen neerslag. Het wordt een zomerse dag met een maximale temperatuur van 29 graden. Het lijkt erop dat er geen druppeltje gaat vallen, een paraplu zal alleen handig zijn tegen de zon.