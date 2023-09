Leclerc wil titeldroom verwezenlijken bij Ferrari: "Ik weet hoe moeilijk het is"

Charles Leclerc is al sinds jaar en dag onderdeel van de Ferrari-familie. De Monegask geldt als één van de meest getalenteerde coureurs van het Formule 1-veld, maar vooralsnog is hij bezig met een tegenvallend seizoen. Desalniettemin wil Leclerc graag bij Ferrari blijven en aast hij ook op contractverlenging.

Leclerc beschikt over een Ferrari-contract dat eind 2024 afloopt. De Monegask en het team van Ferrari steken niet onder stoelen of banken dat ze met elkaar door willen gaan. Vooralsnog is het door bij gebleven, beide partijen ontkenden namelijk dat er al is gesproken over een nieuw contract. Leclerc werd eerder in verband gebracht met een mogelijk stap naar Mercedes, maar dat gerucht werd al snel naar het rijk der fabelen verwezen.

Wereldkampioen

De Monegask maakt er geen geheim van dat hij graag bij Ferrari wil blijven. Aan de vooravond van de Italiaanse Grand Prix is hij in een interview met de BBC duidelijk: "Ik heb altijd van Ferrari gehouden en ik zou graag blijven. Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat het mijn doel is om wereldkampioen te worden, maar in eerste plaats wel met Ferrari. Ik weet hoe moeilijk het is. We bevinden ons nu niet in de makkelijkste situatie. Er is een groot gat met Red Bull, maar Ferrari heeft mij al voor de Formule 1 geholpen, heeft altijd in mij geloofd en heeft mij vroeg de kans geven."

Prioriteit

Leclerc geeft aan dat hij altijd al van Ferrari heeft gehouden. De Monegaskische coureur wil dan ook niets liever dan aanblijven bij zijn huidige werkgever: "Het is mijn prioriteit om te winnen met Ferrari, ik maak mij er niet druk om wanneer dit gaat gebeuren. We moeten gewoon aan het team gaan werken en we moeten ons zo goed mogelijk gaan verbeteren. Ik hoop dat ik mijn doel op een dag kan bereiken."