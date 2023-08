'Brad Pitt hervat F1-filmopnames in Monza'

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza. Het lijkt er sterk op dat ook de fictieve elfde renstal weer in volle glorie aanwezig zal zijn. Het gaat hier om de filmploeg van de veelbesproken nieuwe Formule 1-film, het lijkt er sterk op dat hoofdrolspeler Brad Pitt weer aanwezig is.

De bijzondere film was eerder dit jaar het gesprek van de dag in Silverstone. Op het Britse circuit begonnen de opnames en reden Hollywoodster Pitt en zijn collega Damson Idris hun eerste rondjes in de aangepaste Formule 2-wagens. Men neemt het project zeer serieus en heeft dus zelfs een soort elfde team in het leven geroepen. Het door Lewis Hamilton gesteunde project heeft daarnaast ook een eigen pitbox en filmt tijdens de raceweekenden in de paddock en op de baan.

In de afgelopen periode werden de opnames echter stilgelegd door de acteursstaking in Hollywood. Nu lijkt het erop dat Pitt en zijn collega's weer in actie gaan komen in Monza. De pitbox van het fictieve team APX GP is al gespot en volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is Pitt zelf ook weer aanwezig in Monza. Circuitdirecteur Giuseppe Redaelli grapte erover tegenover de krant: "Er wordt niet gezegd dat je Brad Pitt niet kunt ontmoeten."