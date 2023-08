Marko maakte zich druk om koude banden Verstappen

Max Verstappen hield afgelopen weekend het hoofd koel tijdens zijn chaotische thuisrace op het circuit van Zandvoort. Verstappen won de race voor het derde jaar op rij en zette zijn zegereeks in het huidige seizoen voort. Verstappen zelf bleef uiterst kalm, maar Helmut Marko maakte zich veel zorgen. Hij beleefde een aantal stressvolle momenten.

De Nederlandse Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door veel chaos. Twee regenbuien zorgden voor het spektakel, de tweede regenbui was zelfs zo hevig dat er met de rode vlag werd gezwaaid. Na drie kwartier ging de race daarna weer verder met een rollende start. Verstappen reed aan de leiding, maar Fernando Alonso opende de aanval. In de eerste bochten probeerde hij toe te slaan, maar zijn aanvalspoging mislukte.

Stressvol

Red Bull-adviseur Helmut Marko beleefde een aantal stressvolle momenten tijdens de herstart. De Oostenrijker geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat hij zich zorgen maakte: "Deze race was enorm stressvol, voor mij wel in ieder geval. Dat gold vooral voor de late herstart met Alonso achter ons. Wij hebben iets meer tijd nodig dan Alonso om de banden op temperatuur te krijgen. Dat zou ook iets met de bandendruk te maken kunnen hebben."

Zorgwekkend

In de eerste paar rondjes na de herstart reed Alonso vlak achter Verstappen. Het verschil was minder dan een seconde, maar een echte aanval kwam er nooit. Dit zorgde voor opluchting bij Marko: "Je kan zien dat Alonso alles gaf. Op een gegeven moment reed hij nog maar zes tienden achter Max, dus dat was de zorgwekkendste situatie van de zondag. Mij hartslag ging toen wel omhoog. Maar goed, Max heeft dat perfect onder controle gehouden en toen de inters op temperatuur waren, kon hij weer controleren."