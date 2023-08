Hamilton zwijgt over Massa-zaak: "Focus mij op het heden"

Lewis Hamilton mag zich al een jaar paar zevenvoudig wereldkampioen noemen. De Brit werd in 2008 voor het eerst wereldkampioen, maar die titel staat nu mogelijk onder druk. Zijn toenmalige rivaal Felipe Massa heeft juridische stappen gezet omdat hij stelt dat hij recht heeft op die titel. Hamilton wil niets kwijt over de veelbesproken zaak.

De zaak van Massa draait niet zozeer om Hamilton, maar wel om het Crashgate-schandaal. In 2008 moest Nelson Piquet junior in Singapore opzettelijk crashen om daarmee kansen te creëren voor zijn Renault-teamgenoot Fernando Alonso. De rel kwam in 2009 aan het licht waarna er veel opheft ontstond. Begin dit jaar werd het weer actueel toen Bernie Ecclestone liet weten dat hij en de FIA al in 2008 van de zaak wisten. Ze stopten het opzettelijk in de doofpot en Massa reageerde ontstemt.

Eerder deze maand werd duidelijk dat Massa zijn juridische stappen doorzet. Zijn advocaten stuurden een brief naar Formule 1 CEO Stefano Domenicali en naar de FIA. Daaruit bleek dat Massa de uitslag niet per se wil laten terugdraaien, maar dat hij wel aast op een miljoenencompensatie. Hamilton lijkt zijn titel niet te gaan verliezen, maar toch wil hij er tegen de internationale media niet veel over zeggen: "Ik weet het echt niet. Ik focus mij op wat er nu aan de hand is en ik probeer mijn team te helpen om terug te komen in de titelstrijd. Ik focus mij niet op wat er vijftien jaar geleden is gebeurd."