Hamilton: Met betere strategie had ik 'in gevecht met Verstappen kunnen zijn'

Na slechte strategische beslissingen van zijn team, wist Lewis Hamilton tijdens een uitdagende race op circuit Zandvoort zich richting een puntenscore te werken. Maar voor de zevenvoudig wereldkampioen had er volgens hem nog een veel beter resultaat in gezeten als de Nederlandse Grand Prix iets fortuinlijker voor hem verliep.

De weersvoorspelling voor de Nederlandse Grand Prix was vrij duidelijk in dat er een goede kans op regen zou zijn. Desondanks was Lewis Hamilton de enige die de race in de Noord-Hollandse duinen op de medium bandencompound startte, terwijl de rest van het veld op de softs van start ging. Al vroeg in de race kwam de regen uit de lucht vallen, en mede dankzij de beslissing van Mercedes om haar beide coureurs op hun droogweerbanden op het circuit te laten rondrijden, vertroebelde enig zicht op een podiumkans al snel.

Maar, toch wist Hamilton in de punten te eindigen, ondanks dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden hem op een bepaald moment in de race naar de laatste plek stuurde. Na afloop van een chaotische race op Zandvoort denkt Hamilton dat er veel meer in had gezeten: "Vanochtend (vooraf aan de race) was ik hard aan het nadenken om een manier te vinden om tijdens de race een goede winst te boeken", begint de Britse coureur.

"Ik was de enige op de medium band. Ik wilde graag op een andere strategie zitten dan de anderen, maar niet als enige op de grid! En toen de regen uit de lucht kwam vallen, maakten we als team de verkeerde beslissing. Het team maakte die keuze, en daar hebben we de gevolgen ervan moeten dragen. Vanaf de laatste plaats heb ik er alles aan gedaan om terug te komen. Ik was blij dat ik de McLaren wist in te halen, want dat was op dit circuit zeker niet makkelijk. Op het einde was ik ook sneller dan (Carlos) Sainz – ik had alleen nog DRS nodig."

"Ik denk dat we vandaag in het gevecht met Max (Verstappen) hadden kunnen zitten. Vooral in droge omstandigheden zaten we er wat snelheid betreft echt niet ver vanaf. Ik zeg hiermee niet dat we hen hadden kunnen verslaan, maar wel dat we met hen in gevecht konden gaan. En als je je dat realiseert, dan is dat goed nieuws", denkt Hamilton.