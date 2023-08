Verstappen genoot van verkeerde strategische keuze

Max Verstappen schreef zijn thuisrace in Zandvoort gisteren op redelijk eenvoudige wijze op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur maakte één foutje door in de eerste ronde niet naar binnen te gaan toen het begon te regenen. Na afloop geeft Verstappen aan dat hij dit helemaal niet erg vond.

Halverwege de openingsronde begon het tijdens de Grand Prix ineens te regenen. De intensiteit van de regenen was lastig in te schatten en meerdere coureurs bleven dan ook doorrijden op de slicks. In eerste instantie maakte Verstappen die keuze ook, maar na een rondje glibberen en glijden kwam hij toch naar binnen. Op een vers setje inters opende hij de aanval en reed binnen een mum van tijd weer vlak achter zijn teammaat Sergio Perez.

Verkeerde keuze

Verstappen passeerde Perez vervolgens door een strategische keuze. Na afloop liet Verstappen op de persconferentie voor de top drie weten hoe hij de openingsfase beleefde: "Het was vooral lastig om de juiste keuzes te maken samen met het team. Aan het begin van de race zeiden ze dat de regen eraan kwam, maar dat het misschien niet hard genoeg was voor de inters. Daarom besloten we een rondje langer buiten te blijven. Achteraf gezien was dat de verkeerde keuze, maar dat maakte mijn race wel leuker. Ik moest een paar auto's inhalen om het gat met de kop weer te dichten."

Belangrijk

Verstappen genoot van deze chaotische fase in de race. Het lukte hem om Perez bij te halen en Red Bull er vervolgens voor om Verstappen als eerste naar binnen te halen. Hierdoor greep hij de koppositie terug ten koste van Perez. Verstappen genoot echter vooral van de situatie daarvoor: "Ik had een paar rondjes waarin ik het gat van tien seconde bijna dichtreed. Die rondjes zijn uiteindelijk heel erg belangrijk geweest voor de rest van mijn race."