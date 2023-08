Nederlandse F1-fans maken indruk op Horner: "Dit zie je nergens anders ter wereld"

Max Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur rijdt in Zandvoort op zijn thuiscircuit en rondom de baan zitten tienduizenden fans die hem hartstochtelijk toejuichen. Teambaas Christian Horner geniet en ziet het als een zeer unieke situatie.

Verstappen is dit weekend tevens de topfavoriet voor de zege. In de voorgaande twee edities kwam hij als winnaar over de streep en daarnaast lijkt hij dit seizoen haast onverslaanbaar te zijn. Sinds de Grand Prix van Miami kwam hij elk raceweekend als winnaar over de finish. Als hij dit weekend wint, dan evenaart hij het record van de meeste zeges op rij. Dat record staat nu nog op naam van Sebastian Vettel met negen zeges.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geniet in ieder geval van de sfeer op de tribunes in Zandvoort. De Brit is een groot fan van het circuit en spreekt zich erover uit bij Viaplay: "Het is altijd fantastisch om al die Hollanders hier te zien, ze staan allemaal achter Max. We zien dit helemaal nergens anders op de wereld, zo'n support voor één coureur. Hij voelt dat zeker, maar hij blijft gewoon heel erg koel. We gaan proberen een gewoon weekend af te werken, hij gaat heel goed om met de druk."

Winst Verstappen

