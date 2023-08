Hamilton jubelt: "Het was een geweldige dag"

Het team van Mercedes kijkt met een tevreden gevoel terug op de vrijdag in Zandvoort. De Duitse renstal kon Red Bull Racing en Lando Norris aardig bijhouden. Ook Lewis Hamilton was tevreden na afloop van de eerste twee vrije trainingen, hij spreekt van een geweldige dag.

Mercedes introduceerde in Zandvoort een paar updates en die lijken dus te functioneren. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell konden aardig meekomen met de concurrentie. De verschillen waren klein en de elfde plaats van Hamilton in de eerste vrije training was dan ook niet veel meer dan een smetje op de dag. In de tweede vrije training was Hamilton ruim een seconde sneller dan eerder op de dag, de tijd was goed genoeg voor de vierde plaats.

Hamilton was na afloop van de vrije trainingen enorm te spreken over zijn prestaties. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was trots en sprak zich uit in een persbericht van Mercedes: "Het was een geweldige dag voor mij. Ik werd vanochtend enthousiast wakker omdat ik weer achter het stuur van de auto mocht kruipen. Vanaf de eerste ronde had ik direct het gevoel dat we een goed startpunt hadden. De eerste training ging over het algemeen wel goed. Voor VT2 hadden we een paar dingen aangepast, maar die moeten we nog wel gaan overleggen. Over het algemeen voelde de auto voelde de auto competitief aan, dus we gaan zien hoe we daar morgen mee verder kunnen gaan."