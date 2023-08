Relaxte Verstappen: "Geweldig om alle fans hier te zien op een geweldig circuit"

Max Verstappen staat aan de vooravond van een bijzonder raceweekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan dit weekend voor het derde jaar op rij zijn thuisrace in Zandvoort winnen. Verstappen heerst momenteel in de Formule 1, maar geeft aan dat hij voor zijn thuisweekend geen extra druk voelt.

Verstappen begint fris aan de tweede seizoenshelft. In de eerste helft van het huidige seizoen kwam Verstappen zeer goed voor de dag. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam slechts twee keer niet als winnaar over de streep en heeft sinds de Grand Prix van Miami alles gewonnen. Hij geldt dan ook als de topfavoriet voor de race van dit weekend, als hij wint evenaart hij het record van Sebastian Vettel van de meeste zeges op rij.

Onmogelijk

Verstappen is voorafgaand het Nederlandse raceweekend zeer relaxt. De Nederlander behandelt zijn thuisrace als elke andere race en hij voelt dan ook zeker geen extra druk. Tijdens de gebruikelijke persconferentie op de donderdag schoof hij aan en loofde hij de organisatie van de Grand Prix: "Prachtig dat een Grand Prix hier nu mogelijk is. Tien jaar geleden had niemand hier überhaupt aan durven denken."

Geweldig weekend

Verstappen is dan ook van mening dat het een prachtig circuit is. De Nederlandse regerend wereldkampioen kijkt ernaar uit om te gaan racen op de baan in de Noord-Hollandse duinen voor zijn thuispubliek: "Het is een geweldig weekend voor mij om naartoe te gaan. Ik bedoel het is geweldig om alle fans naast het circuit te zien en het is ook nog eens een geweldig circuit om op te rijden. Dus al die dingen samen maken het een enorm leuk weekend."