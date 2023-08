"Wolff kijkt uit naar Zandvoort: "Er is daar altijd een geweldige sfeer"

Na een wisselvallige eerste seizoenshelft, wil het team van Mercedes de tweede helft van het seizoen op een positieve manier beginnen. De Duitse renstal wil goed presteren en daarmee willen ze starten in Zandvoort. Teambaas Toto Wolff kijkt uit naar het raceweekend en deelt zijn enthousiasme over het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Mercedes begon het seizoen op een redelijk teleurstellende wijze. Ze konden niet meevechten met koploper Red Bull Racing en ze besloten het design volledig om te gooien. In Monaco introduceerde Mercedes een compleet nieuw concept en sindsdien zijn de resultaten iets beter geworden. Ze staan momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap en vechten vooral met Aston Martin, Ferrari en McLaren.

Pushen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft genoten van de zomerstop. De Oostenrijker kan echter niet wachten om weer aan de gang te gaan. Hij wil de strijd aangaan met de concurrentie en spreekt zich uit in zijn vooruitblik op de website van Mercedes: "We zullen hard gaan pushen voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. We zullen ook hard verder gaan met de ontwikkelingen voor 2024. We hebben zin in die uitdagingen, daarmee gaan we dit weekend aan de slag."

Fantastische plek

Wolff kijkt daarnaast ook uit naar de Nederlandse Grand Prix. Ondanks dat zijn team niet echt geliefd is in Zandvoort, is Wolff wel dol op het circuit: "Zandvoort is een fantastische plek om het seizoen te hervatten. Het is een uitdagende baan met een old skool-gevoel, ik denk dan vooral aan de kombochten en de snelle secties door de duinen. Er is ook altijd een geweldige sfeer met die passionele Nederlandse fans, het is een geweldig feestje voor onze sport. Ik weet zeker dat het ook dit jaar weer een feestje zal worden en ik heb er zin in."