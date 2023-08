SF: Lawson veroorzaakt horrorcrash en ziet achterstand op koploper Miyata groter worden

De zevende ronde van de Japanse Super Formula bleek er eentje te zijn om te vergeten voor Red Bull-junior Liam Lawson. Voorafgaande de race op de Mobility Resort Motegi zat er maar een enkel kampioenschapspunt tussen hem en koploper Ritomo Miyata, maar dankzij zijn aandeel in een horrorcrash tijdens de openingsronde is zijn puntenachterstand nu met zeven punten vergroot.

Bij het ingaan van ronde 7 van de Japanse Super Formula-series zag runner-up en Red Bull-junior Liam Lawson zijn kans schoon om het titelgevecht met concurrrent Ritomo Miyata naar een niveau te brengen. Maar in plaats van dat de race op de Mobility Resort Motegi voor een spannend titelduel kon gaan zorgen, was Lawson de hoofdrolspeler in een bizar ongeluk tijdens de openingsronde.

De Nieuw-Zeelandse jongeling mocht de race vanaf P2 aanvangen, en wou na een redelijke start er aan de buitenkant bij polesitter Tomoki Nojiri voorbij te komen. De eerste bocht, die redelijk scherp naar rechts draait, zorgde ervoor dat Nojiri relatief gemakkelijk zijn positie ten opzichte van Lawson kon verdedigen. De Red Bull-junior én reservecoureur wou echter niet opgeven, en hield bij het uitkomen van de hobbelige kerb zijn voet op het gaspedaal.

Lawson verloor de controle over zijn Mugen-bolide en kwam al spinnend midden op het asfalt terecht, waardoor een aantal coureurs van het daaropvolgende middenveld hem niet konden ontwijken. De openwielbolide van Lawson bleek een skischans te zijn voor zowel Tadasuke Makino en Yuhi Sekiguchi, die beiden de lucht in vlogen.

Na maar één bocht afgemaakt te hebben, werd dankzij de spectaculaire crash de rode vlag gezwaaid. Lawson kreeg hierdoor de kans om zijn auto te laten repareren, waardoor hij na het voltooien van een drive-through-penalty uiteindelijk als dertiende eindigde, terwijl kampioenschapsleider Miyata als vierde over de streep wist te komen, en zodoende zijn leiding kon verstevigen.

Het Japanse titelgevecht laait flink op, want dankzij een overwinning op Mutegi en met nog maar twee races te gaan – namelijk een dubbelheader op de Suzuka International Racing Course in oktober dit jaar - staat Nojiri nog maar twee punten achter P2-man Lawson, terwijl Miyata met acht punten voorsprong bovenaan staat.

Bekijk de beelden van de bizarre crash hieronder: