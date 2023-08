Hamilton wil af van dominantie in de F1

Red Bull Racing staat dit seizoen op eenzame hoogte in het F1-kampioenschap en veegt de vloer aan met de concurrentie. De renstal heeft daarnaast in 2023 tot nu toe alle Grands Prix gewonnen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton voelt de bui al hangen dat het team van Max Verstappen deze overmacht de komende jaren doortrekt. Volgens de zevenvoudig kampioen is dominantie - van welk team dan ook - slecht voor de sport en competitie.

"We zouden een groot aantal jaren geen kans moeten hebben om als een team te domineren, de strijd om topposities zou dichterbij moeten zijn", vertelde Hamilton aan Channel 4. "Helaas zou Red Bull echter ook de komende drie seizoenen serieus kunnen domineren."

"Als we zo doorgaan, zal misschien Ferrari de komende jaren domineren, of misschien McLaren, of misschien zal Mercedes weer op kop komen. Maar ik denk dat dit niet het beste is voor de fans", besloot de Brit.

Schadelijk

In de Formule 1 is vaak een team de baas van het veld voor meerdere jaren. Een seizoen zoals 2021, waarin twee teams of meer vochten tot het bittere end om de titels, komt niet vaak voor.

Mercedes kende met Hamilton en Nico Rosberg vanaf 2014 een soortgelijke periode zoals bij Red Bull, mede dankzij de ijzersterke Duitse krachtbron. Teambaas Toto Wolff waarschuwde in 2015 al dat dominantie schadelijk is voor de sport.

"In termen van spektakel is een langere periode van dominantie zeker schadelijk," gaf Wolff toe tegenover journalist Christian Sylt. "We zagen het begin deze eeuw vijf jaar lang bij Ferrari en daarna vier jaar lang bij Red Bull. Nu is het ons tweede jaar. Het helpt niet voor de show, dat staat vast."

Hamilton heeft in het verleden net als Wolff zijn zorgen geuit, terwijl de Brit de ene wereldtitel na de andere opeiste. "Het is nu niet zo leuk als wanneer je strijdt tegen een ander team. Daar draait de Formule 1 om. Dat is het spannende: dat je strijdt tegen een of twee andere teams die op de toppen van hun kunnen presteren", zei de zevenvoudig kampioen in 2019.