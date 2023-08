Taxichauffeurs dreigen met blokkade rondom Nederlandse Grand Prix

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen verder met de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De fans kijken er reikhalzend naar uit, maar de taxichauffeurs zijn iets minder tevreden. Men heeft andere keuzes gemaakt waardoor niet alle taxi's Zandvoort in mogen. Boze taxichauffeurs dreigen nu met een blokkade.

In de afgelopen maanden kregen Grands Prix wel vaker te maken met dreigementen van blokkades, maar die dreiging kwam toen uit de hoek van klimaatdemonstranten. Nu zijn het de taxichauffeurs die woedend zijn, dit heeft te maken met een verandering op het gebied van vergunningen. In de voorgaande jaren kregen taxi's uit de regio een certificaat om het circuit te betreden om klanten af te zetten.

Dit jaar is alles anders en krijgen alleen taxi's uit Zandvoort zelf zo'n vergunning. Taxi's uit de nabij gelegen stad Haarlem krijgen dus geen certificaat en dat zorgt voor veel woede, ze lopen op die manier immers veel winst mis. Volgens het Noord-Hollands Dagblad dreigen boze taxichauffeurs met het blokkeren van de toegangswegen rondom het circuit tijdens het raceweekend. Of dit echt gaat gebeuren en hoeveel overlast het gaat opleveren, is nog niet duidelijk.