Ecclestone is controversiële Crashgate-uitspraken vergeten

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa schudde de Formule 1-wereld gisteren hard wakker. De Braziliaan zet zijn juridische stappen over het mislopen van de wereldtitel in 2008 namelijk door. De aanleiding hiervan zijn een aantal uitspraken van Bernie Ecclestone, de Brit geeft aan dat hij zich niets meer kan herinneren van deze woorden.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone liet eerder dit jaar weten dat hij en de FIA al in 2008 op de hoogte waren van het Crashgate-schandaal. Het schandaal rondom het team van Renault kwam pas in 2009 publiekelijk aan het licht. Ecclestone stelde begin dit jaar dat hij het schandaal in 2008 in de doofpot stopte om de Formule 1 niet in diskrediet te brengen. Massa reageerde furieus, want als de desbetreffende Grand Prix in Singapore niet zou meetellen, zou hij in 2008 wereldkampioen zijn geworden.

Massa liet doorschemeren dat hij juridische stappen overwoog en gisteren werd duidelijk dat zijn advocaten daadwerkelijk een brief hebben gestuurd naar de Formule 1 en de FIA. Het komt er op neer dat ze stellen dat Massa recht heeft op een schadevergoeding van tientallen miljoenen. Aanstichter Ecclestone laat aan Reuters weten dat hij zijn woorden is vergeten: "Om eerlijk te zijn kan ik mij hier niets meer van herinneren. Ik weet in ieder geval niet meer dat ik dat interview heb gegeven."