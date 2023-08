Max Verstappen is momenteel de snelste coureur in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een ruime voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap en gunt zijn teamgenoot Sergio Perez amper een echte kans. Johnny Herbert waarschuwt toekomstige teamgenoten van Verstappen voor diens kracht.

Red Bull Racing is momenteel het beste team in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en won met Verstappen en Perez alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft. Perez won slechts twee Grands Prix en werd in vrijwel alle andere races ruim verslagen door zijn Nederlandse teamgenoot. Er gaan dan ook geruchten rond over een mogelijk ontslag van Perez, maar Red Bull ontkent dat op ferme wijze.

Oud-coureur Johnny Herbert vraagt zich af of andere coureurs wel de teamgenoot van Verstappen willen worden. De Brit zoekt in gesprek met OLBG naar mogelijke kandidaten en deelt daarbij een waarschuwing uit: "Ze kunnen naar Lando Norris kijken. Ik weet alleen niet of hij onder zijn contract uit kan komen en of hij een performanceclausule heeft. Ik zie niet in waarom Charles Leclerc of Carlos Sainz zou willen vertrekken bij Ferrari. Natuurlijk zijn er wat frustraties, maar er is wel een groot risico als je overstapt naar Red Bull. Verstappen rijdt daar namelijk."