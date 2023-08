Alonso lacht om kritiek: "Dit is de beste keuze uit mijn loopbaan"

Fernando Alonso rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. Zijn overstap naar de Britse renstal zorgde voor de nodige verbazing, maar Alonso presteerde in de eerste seizoenshelft zeer sterk. Alonso spreekt zelf dan ook over één van de beste keuzes uit zijn lange loopbaan.

Alonso reed vorig seizoen nog voor het team van Alpine, de Franse renstal presteerde op dat moment beter dan Aston Martin. De overstap van de Spaanse tweevoudig wereldkampioen zorgde voor de nodige verbazing, maar momenteel staat hij op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Alonso maakte eerder in zijn loopbaan meerdere keuzes die voor hem ongelukkig uitpakten. Nu lijkt het er dus op dat hij op het juiste moment is overgestapt.

De ervaren Alonso rijdt momenteel net zo sterk als in de beste dagen van zijn loopbaan. Hij kan weer meevechten om de podiumplaatsen en dat zorgt voor veel vreugde bij zijn vele fans. In gesprek met Sky Sports knipoogt hij naar de kritiek op zijn transfer: "Mijn laatste keuze om naar Aston Martin te gaan was volgens iedereen mijn slechtste keuze ooit. Maar, het was misschien wel de beste keuze uit mijn hele loopbaan. Dat laat zien hoe moeilijk het is om een team te kiezen, iedereen thuis komt gewoon veel kennis te kort."