Hill pleit voor aangepaste bandenregels: "Dan heb je geen eenstoppers meer"

De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 is momenteel allesbehalve spannend. Max Verstappen domineert vrijwel elke race en hij heeft dan ook een enorme voorsprong op zijn concurrenten in het wereldkampioenschap. Men zoekt naar oplossingen om de sport spannender te maken, Damon Hill heeft daar wel een plannetje voor.

In de Formule 1 hebben de coureurs elk weekend de beschikking over drie verschillende bandencompounds: de softs, mediums en de hards. Tijdens de Grand Prix zijn de coureurs verplicht om minimaal twee verschillende compounds te gebruiken. Recent werd er tijdens de kwalificatie in Hongarije geëxperimenteerd met verplichte bandencompounds. In Q1 moesten de coureurs de hards gebruiken, in Q2 de mediums en in Q3 de softs.

Het lijkt erop dat een soortgelijke regel voor de race nog niet aan de orde is. Volgens enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is dit misschien wel een goed idee om de Formule 1 spannender te maken. In de F1 Nation Podcast legt Hill zijn plannetje uit: "Als je op zoek bent naar opwinding en een grotere uitdaging, dan waarom niet? Persoonlijk denk ik dat het een goed idee is. Ik heb dit al eerder voorbij horen komen, maar dit zal wel het aantal pitstops gaan verhogen. Je hebt dan niet meer de mogelijkheid om een eenstopper te maken."