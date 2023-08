Leclerc ontkent geruchten over slechte relatie met Sainz

Het team van Ferrari is niet bezig met het beste seizoen uit haar geschiedenis. De Italiaanse renstal kan Red Bull Racing niet bijhouden en moet hard vechten. Ferrari-coureur Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn bijna even snel en volgens Leclerc is alles koek en ei tussen hem en zijn teamgenoot.

Leclerc en Sainz hebben halverwege het seizoen ongeveer evenveel WK-punten gescoord. Leclerc staat momenteel op de vijfde plaats met een totaal van 99 punten, zijn teamgenoot Sainz staat op de zevende plaats met een totaal van 92 punten. Ze komen elkaar dan ook veelvuldig tegen op de baan en dat leidde tot opvallende radioberichten. Tijdens de kwalificatie op het circuit van Silverstone liet Leclerc zich bijvoorbeeld sarcastisch uit over zijn teamgenoot.

Het zorgde voor geruchten over een mogelijk verstoorde relatie tussen Leclerc en Sainz. Volgens de Monegaskische Ferrari-coureur is dat echter lariekoek. Leclerc stelt in gesprek met Motorsport.com dat alles tussen hem en Sainz koek en ei is: "Wat ik heb met Carlos wordt volgens mij uitvergroot. We hebben een goede relatie. Tegelijkertijd is er veel onderlinge concurrentie bij ons. We zitten in de Formule 1 en ik houd van de sport vanwege de concurrentie. Ik denk dat het geweldig is om dit te hebben."