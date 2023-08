Red Bull verwachtte dit seizoen in spannend titelgevecht met Ferrari en Mercedes te zitten

Tijdens de afgelopen winterstop was het niet helemaal koek en ei binnen het Red Bull-hoofdkwartier. De Oostenrijkse renstal wist vorig jaar weliswaar beide titels binnen te halen, maar het zette zich vervolgens schrap om in 2023 haar voorsprong op concurrenten Ferrari en Mercedes te gaan verliezen. Maar tot een spannend titelgevecht kwam het tot dusver niet, en dat verraste Red Bull, meent diens technisch directeur Pierre Wache.

Het Formule 1-team van Red Bull heeft dit seizoen tot nu toe alle Grands Prix weten te winnen, waarbij coureur Max Verstappen bij het gros van de races als eerste over de streep kwam gereden. De Oostenrijkse renstal verkeert nog steeds alleen aan de top; een scenario die het F1-kamp van de energiedrankjesgigant totaal niet had verwacht.

Volgens technisch directeur van Red Bull Pierre Wache moest zijn renstal zich afgelopen winterstop voorbereiden op een zwaar 2023, aangezien de algehele verwachting van Red Bull was dat concurrenten Ferrari en Mercedes langszij konden komen.

"Dat hadden we totaal niet verwacht. We hadden verwacht dat we midden in een titelstrijd met Ferrari en Mercedes zouden zitten. We dachten dat onze voorsprong aan het einde van vorig jaar niet groot genoeg was, en dat de nieuwe vloerregelementen de andere teams dichter bij ons zouden brengen", laat Wache door Motorsport.com optekenen.

"Volgens ons zou het moeilijk worden om dit seizoen successen te behalen, dus ja, het was nogal een verrassing voor ons", meent Wache, doelend op de tekortkomingen van concurrenten Ferrari en Mercedes dit jaar.

De RB19 is uiterst dominant dit seizoen, waardoor vele andere teams de openwielbolide van Red Bull als voorbeeld zouden gaan gebruiken om meer snelheid te vinden. Volgens de eerste verhalen in en rond de F1-paddock zou Red Bull een aantal onderdelen hebben die voor veel performancewinst zorgden, maar later veranderde de consensus toch dat de RB19 geen superonderdeel zou hebben. Wache beaamt het latere verhaal, want volgens hem is de formulewagen van Red Bull simpelweg 'goed' in elk vlak van de auto, waardoor er geen compromis gemaakt hoeft te worden om de balans en set-up te vinden.

"Hij (RB19) is gewoon in elk vlak goed. Er is geen aspect waar de auto extreem sterk is. Over het algemeen zou ik niet zeggen dat we fantastisch werk geleverd hebben, we hebben het gewoon goed gedaan, en de andere teams hebben het naar mijn mening niet zo goed gedaan."