Vasseur looft Hamilton: "Wil hem niet vergelijken met onze coureurs"

Lewis Hamilton wordt al maanden in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Ferrari. De Brit beschikt over een aflopend contract bij het team van Mercedes en heeft deze nog altijd niet verlengd. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is heel complimenteus over Hamilton.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes en kende veel successen in dienst van de Duitse renstal. Toch heeft hij zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd. In de afgelopen maanden kwamen er dan ook steeds meer geruchten naar buiten over een transfer naar concurrent Ferrari. De overstap lijkt er nu toch niet te komen, volgens de recentste geruchten gaat Hamilton namelijk toch zijn Mercedes-contract verlengen.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kent Hamilton al zeer lang en is zeer lovend over de Brit. Vasseur wil niets zeggen over een mogelijk contract, maar deelt bij La Gazzetta dello Sport wel complimentjes uit: "Ik wil hem niet vergelijken met onze coureurs, dat heeft geen zin, maar een bijdrage van zo'n topcoureur bestaat natuurlijk niet alleen uit het besturen van de auto, maar ook uit technische en strategische hulp voor de engineers. Op dat vlak is het makkelijker als je de beschikking hebt over een Hamilton, een Verstappen en ook een Leclerc."