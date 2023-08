Hamilton pleit voor inclusiever taalgebruik in regelboek

Lewis Hamilton strijdt al jaren voor een inclusievere Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil dat minderheden meer kansen krijgen in de koningsklasse van de autosport. Hamilton hoopt bijvoorbeeld op meer vrouwen in de sport en hekelt dan ook het veelal mannelijke woordgebruik in het regelboek van de Formule 1.

Hamilton strijdt al geruime tijd voor meer inclusie in de sport. Hij steunde vrouwelijke coureurs en sprak zich dan ook positief uit over bijvoorbeeld de W Series. Toch is hij van mening dat er genoeg werk aan de winkel is in de sport, zo moet volgens hem ook het taalgebruik in het regelboek op de schop. In het door de FIA opgestelde regelboek van de Formule 1 wordt er namelijk vooral in de mannelijke vorm gesproken. Bij bijvoorbeeld de MotoGP wordt het inclusievere begrip 'rider' gebruikt.

Hamilton is niet blij met het woordgebruik in de reglementen. De Britse Mercedes-coureur is van mening dat dit niet helpt bij de emancipatie van de Formule 1. In gesprek met Marca haalt hij dan ook vrij stevig uit naar de FIA en de Formule 1: "Sinds ik hier ben rijden er allemaal maar mannen in de sport. We hebben niet genoeg aandacht gegeven aan dit probleem, maar het is zeker niet bemoedigend om dit zo te horen."