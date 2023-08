Domenicali dineert met Wolff en Stroll

Het is algemeen bekend dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali goed bevriend is met meerdere teambazen. De Italiaan steekt deze vriendschappen niet onder stoelen of banken en dat zorgt soms voor wat verbazing. Nu is Domenicali weer verschenen in het gezelschap van een aantal opvallende namen.

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore werkt al geruime tijd niet meer in de Formule 1, maar dat betekent niet dat hij geen contacten meer heeft in de sport. De flamboyante Italiaan post op Instagram een foto van een luxueus etentje met een aantal opvallende namen. Hij wordt namelijk geflankeerd door Domenicali, Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff. De foto laat een gezellig diner zien en is dan ook niet de verwachting dat er is gesproken over het beleid van de sport.